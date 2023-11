Roma: intervento straordinario su tangenziale est, impegnati 145 operatori e 52 mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita ieri notte un'operazione congiunta finalizzata al ripristino del decoro urbano e della sicurezza stradale sulla tangenziale est di Roma. Il primo intervento ha interessato il tratto tra viale Castrense e Batteria Nomentana. I lavori proseguiranno fino alla Galleria Giovanni XXIII e si concluderanno tra venerdì 24 e sabato 25 novembre, con chiusure notturne per ridurre i disagi ai cittadini. Lo comunica in una nota il Comune di Roma. All'operazione di ieri notte hanno partecipato 66 tecnici del servizio giardini, 47 dell'Ama, 24 di Areti (Gruppo Acea), 4 del dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale e quattro dell'Ufficio speciale decoro urbano. Complessivamente sono stati impiegati 145 operatori e utilizzati 52 automezzi tra cui bobcat, escavatori, spazzatrici, autocarri con cestelli e mezzi per il trasporto del materiale rimosso. (segue) (Com)