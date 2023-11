Roma: intervento straordinario su tangenziale est, impegnati 145 operatori e 52 mezzi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo quella di un mese fa sulla Panoramica - spiega l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi -, un'altra grande operazione congiunta che proseguirà il prossimo weekend, sempre in orario notturno per limitare i disagi. Le forze messe in campo tra operatori e mezzi e i numeri dell'intervento evidenziano il lavoro svolto e lo sforzo che, da mesi, stiamo facendo per fare un salto di qualità definitivo sotto il profilo del decoro. Un obiettivo che possiamo raggiungere con la collaborazione attiva dei cittadini. Un ringraziamento particolare agli operatori del servizio giardini di Ama e di tutte le strutture coinvolte per l'impegno profuso e la qualità dell'intervento". "Dopo l'intervento dello scorso anno - sottolinea l'assessora ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini - ripetiamo in orario notturno e nel fine settimana delle lavorazioni che incidono sulla sicurezza stradale e che hanno positive ricadute sul decoro. Dopo anni di gap manutentivo riprendiamo la cura della città, cercando di creare meno disagi possibili. Ringrazio il Dipartimento Csimu per l'impegno quotidiano e tutti gli operatori che con noi lavorano per rendere Roma sempre più vivibile e accogliente". (Com)