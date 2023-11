Roma: alla Barbuta gli aurodemolitori, il Pd di Ciampino annuncia battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andranno nell'area dell'ex campo rom La Barbuta gli autodemolitori delocalizzati da via Palmiro Togliatti a Roma. La conferma che si sta ragionando su questa ipotesi è arrivata ieri sera dagli assessori all'Ambiente e all'Urbanistica di Roma che in replica alle proteste del Partito democratico di Ciampino, con la sindaca Emanuela Colella in testa, hanno spiegato: "Sull'ipotesi di un nuovo impianto per il trattamento dei veicoli fuori uso nell'area dell'ex campo nomadi della Barbuta, l'amministrazione capitolina è pronta al dialogo con le comunità locali e nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro con la sindaca di Ciampino. Detto questo, è necessario però fare anche una operazione verità. Stiamo parlando di un moderno impianto di economia circolare che dovrà rispettare rigorosissime prescrizioni normative. Un impianto industriale costituito da capannoni, come tantissimi se ne trovano dislocati in molte aree di Roma e provincia, non un ammasso di rottami pronti a bruciare come nel caso di Centocelle. D'altra parte, se si vuole affrontare questa situazione, ereditata da una totale mancata gestione di una ultratrentennale vicenda, è necessario prendere delle decisioni e individuare dei luoghi ove collocare gli impianti. Il sito della Barbuta è un sito adeguato in termini dimensionali e infrastrutturali, vicino al raccordo anulare e di proprietà pubblica. Presenta anche alcune criticità, che necessitano un confronto tecnico con Regione e Ministero dei Beni Culturali per capire se l'ipotesi proposta è percorribile, ed è proprio quello che si dovrà fare in questa fase". (segue) (Rer)