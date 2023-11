Roma: alla Barbuta gli aurodemolitori, il Pd di Ciampino annuncia battaglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche ore prima la giunta comunale di Ciampino aveva approvato una delibera in cui si afferma che "l’area individuata da Roma Capitale per la delocalizzazione degli autodemolitori da via Palmiro Togliatti alla Barbuta è inidonea” e pertanto "si invitano i ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Cultura e della Difesa a esprimersi, ciascuno per propria competenza, sul complesso quadro vincolistico gravante sull’area, tenendo in debita considerazione gli aspetti paesaggistici, ambientali, archeologici, idrogeologici e aeroportuali”. L'atto è arrivato a seguito del consiglio comunale di luglio scorso a Ciampino in cui è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno che esprime contrarietà sul punto. Con la delibera di giunta "continuiamo a ribadire un no fermo chiedendo ai Ministeri competenti un incontro urgente - ha affermato la sindaca Colella -. Sono notevoli le perplessità sulla possibile scelta avanzata dal Comune di Roma che porterebbe alla rinuncia di un ciclo virtuoso, compatibile con una transizione ecologica dettata dall’Europa, e alla definitiva compromissione di un’area che andrebbe invece ulteriormente tutelata preservando e rispettando gli importanti vincoli esistenti". La delibera della giunta di Ciampino è stata illustrata ieri in una assemblea del Pd locale che ha sollevato diverse voci di contrarietà. (segue) (Rer)