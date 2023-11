Roma: alla Barbuta gli aurodemolitori, il Pd di Ciampino annuncia battaglia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è bisogno di dialogo e confronto senza cedere a posizioni pregiudiziali - hanno osservato Alfonsi e Veloccia -. Ricordiamo solo che le uniche realistiche alternative proposte negli ultimi vent'anni furono un'area addirittura all'interno di una riserva naturale e, durante la scorsa consiliatura, un'area a Santa Palomba, che ci pare all'attualità decisamente inadeguata in termini di carico ambientale. Dobbiamo dunque lavorare a una soluzione percorribile, rigorosa, nel rispetto delle norme di sicurezza e credibile in termini di tempistiche realizzative e, ci permettiamo, rifiutare qualsiasi polemica che tenti di contrapporre Roma e i comuni dell'area metropolitana. Abbiamo sempre ritenuto sbagliata la politica di collocare nei comuni dell'hinterland gli impianti industriali a servizio di Roma, crediamo però che sarebbe sbagliato anche pensare l'opposto, ossia che a Roma non sia data la facoltà di decidere dove collocare gli impianti che servono all'interno dei propri confini. Va fatto senza arroganza e confrontandosi nel merito delle questioni con le comunità locali ed i comuni confinanti, ma anche con la consapevolezza che non si può continuare a non decidere come negli ultimi 30 anni". (Rer)