Sicurezza: D'Amato (Azione), subito strade sicure nel Lazio, serve maggiore prevenzione

- In occasione della giornata mondiale in memoria delle vittime della strada "ancora una volta voglio ricordare l'importanza di riflettere sulla necessità di migliorare la sicurezza stradale e di promuovere comportamenti responsabili". Lo afferma in una nota il consigliere del Lazio di Azione, Alessio D'Amato, promotore della proposta di legge Lazio strade sicure. "Ogni incidente stradale è una storia di dolore e perdita che lascia un'impronta indelebile in chi la subisce - spiega -. Le strade dovrebbero essere spazi sicuri per tutti, ma troppo spesso diventano teatro di tragedie evitabili. Ed è proprio la parola evitabili che mi ha spinto a presentare la proposta di legge Lazio strade sicure, e a fare di tutto affinché venga approvata al più presto in Consiglio regionale, per fare crescere la prevenzione e la cultura della sicurezza stradale", conclude. (Com)