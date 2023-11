Sicurezza: assessora Lazio, in aumento furti e rapine, necessario investire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della sicurezza urbana "i numeri nel Lazio, in preoccupante peggioramento, segnalano un aumento di furti e rapine e delle chiamate al numero di emergenza per situazioni di pericolo. Come Regione Lazio vogliamo rispondere all'esigenza di maggiore tutela dei cittadini perché la sicurezza è condizione necessaria per garantire crescita e sviluppo e per assicurare benessere e tranquillità ai cittadini. Per questo le risorse spese in questo ambito rappresentano un investimento e non un costo". Lo afferma in una nota l'assessora alla Sicurezza urbana, Luisa Regimenti. "Vogliamo investire sul rafforzamento del corpo della polizia locale, che svolge un ruolo cruciale nel controllo del territorio, aumentando la dotazione di mezzi e creando una scuola regionale per renderla ancora più qualifica e professionale - spiega -. Stiamo lavorando, inoltre, per destinare risorse con la stipula dei Patti sicurezza al potenziamento dei servizi di videosorveglianza in accordo con le prefetture competenti". (segue) (Com)