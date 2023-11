Sicurezza: assessora Lazio, in aumento furti e rapine, necessario investire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infine - aggiunge Regimenti - crediamo sia utile lavorare alla creazione di una cabina di monitoraggio in accordo con il Numero unico di emergenza del territorio e le prefetture del Lazio per mappare il territorio e avere dati costantemente aggiornati. I cittadini chiedono più sicurezza e la Regione Lazio, nell'ambito delle sue competenze, farà la sua parte a supporto delle forze dell'Ordine che desidero ringraziare per il lavoro che svolgono quotidianamente a favore dei cittadini". (Com)