- Questa mattina a Gaeta i carabinieri hanno rinvenuto un'auto incendiata e abbandonata in via Sant'Agostino, località Casarevole. La vettura era stata oggetto di un furto a Pescara. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto. (Com)