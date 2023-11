Medio Oriente: premier Qatar, accordo su rilascio ostaggi dipende da ostacoli minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo per la liberazione degli ostaggi sequestrati dal gruppo armato palestinese Hamas nell’attacco del 7 ottobre contro Israele dipende ora da questioni pratiche “minori”. Lo ha dichiarato oggi a Doha il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, durante la conferenza stampa congiunta con il capo della diplomazia europea, Josep Borrell. Finora il Qatar ha contribuito a mediare i colloqui volti a liberare alcuni dei circa 240 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia di Gaza. "Le sfide che rimangono nei negoziati sono molto minori rispetto alle sfide più grandi, sono più logistiche, sono più pratiche", ha aggiunto Al Thani. Nelle ultime ore si stanno susseguendo indiscrezioni sul raggiungimento di un accordo tra Israele e Hamas per il rilascio di parte degli ostaggi, anche se Stati Uniti e le autorità di Gerusalemme hanno spiegato che al momento non è stato raggiunto alcun accordo. (Res)