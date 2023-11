Medio Oriente: Borrell elogia il ruolo di mediazione del Qatar, necessari sforzi congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar è una potenza regionale impegnata a creare pace e stabilità e sta svolgendo un ruolo di mediazione per il rilascio incondizionato degli ostaggi rapiti da Hamas in Israele. Lo ha detto il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, a Doha, durante la conferenza stampa con il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani. "Grazie per gli sforzi diplomatici regionali e internazionali", ha affermato, ricordando che nei precedenti quattro giorni scorsi ha incontrato rappresentanti di Israele, Bahrain, Autorità nazionale palestinese e Giordania. "I colloqui si sono concentrati su come fermare la sofferenza dei civili a Gaza e in Israele. Questa è la sfida che dobbiamo risolvere. Più del passato sono necessari sforzi congiunti", ha puntualizzato. Borrell ha aggiunto: "I palestinesi meritano dignità e Israele merita sicurezza". Il capo della diplomazia europea ha sollecitato anche un rafforzamento dell'Autorità nazionale palestinese. Infine, Borrell ha dichiarato che "Hamas ha compiuto il più grande massacro di ebrei dalla Seconda guerra mondiale, ma stiamo vedendo anche morti a causa dei bombardamenti a Gaza". "Un orrore non giustifica un altro orrore", ha ribadito, spiegando che per questa ragione "abbiamo chiesto una pausa umanitaria immediata".(Res)