Sociale: ItaliaOggi - Ital Communications, Bolzano prima città per qualità vita, ultima Crotone (2)

- Tradotto in termini di popolazione, significa che 21 milioni 909 mila residenti (pari al 37,2 per cento della popolazione italiana) vivono in territori caratterizzati da una qualità della vita scarsa o insufficiente, contro i 21 milioni 789 mila della passata edizione, pari al 36,9 per cento della popolazione, registrando quindi un lieve arretramento rispetto al 2022. Bolzano e Bologna si piazzano, come lo scorso anno, rispettivamente al primo e al secondo posto, a seguire Cuneo, Trento e Belluno. A chiudere la classifica Crotone. Bolzano apre la classifica della qualità ambientale, seguita da Padova, Mantova e Milano. In coda Catania. Ascoli Piceno è al primo posto nella dimensione relativa a reati e sicurezza. Seguono, nell’ordine, Pordenone, Frosinone e Benevento. L’indagine conferma la permanenza nelle posizioni di coda dei grandi centri urbani. Milano chiude la classifica in ultima posizione. Il Nord-Est si attesta nelle posizioni di vertice sulla sicurezza sociale. La provincia che quest’anno apre la classifica è Prato, seguita da Bolzano, Vicenza, Cuneo e Savona. La provincia in coda è Messina. Bologna si classifica in prima posizione nelle dimensioni dell’istruzione e della formazione. A seguire altre due province del Nord-Est, Trieste e Trento, e Firenze in rappresentanza dell’Italia centrale. La provincia in ultima posizione è Crotone. Bolzano si conferma al primo posto nella graduatoria della popolazione, risultato che si ripete da nove anni. (segue) (Com)