Trasporti: dopo fondi per Roma, dalla Regione 4 milioni per Comuni del Lazio

- La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha approvato il finanziamento di 4 milioni di euro a titolo di ulteriori risorse in favore dei servizi Trasporto pubblico locale per l’anno 2023, da attribuire ai Comuni del Lazio (esclusa Roma Capitale per cui sono stati già versati i fondi previsti, ndr). "Stiamo continuando il nostro lavoro per migliorare e potenziare il servizio pubblico nella nostra Regione - spiega Ghera – questi ulteriori 4 milioni, si aggiungono ai 64 milioni già stanziati da questa amministrazione regionale per il 2023, in favore dei comuni del Lazio, grazie ai quali, stiamo cercando di rispondere alle esigenze dei cittadini che si devono spostare quotidianamente per raggiungere i luoghi di lavoro o le scuole. Il rafforzamento dei collegamenti su gomma tra i Comuni - aggiunge - è una delle priorità della giunta Rocca, anche in previsione del Giubileo 2025, che rappresenta un’occasione unica per la valorizzazione di tutto il territorio laziale". (Com)