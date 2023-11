Venezia: Bernini, Giulia Cecchettin riceverà la sua laurea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Giulia Cecchettin riceverà la sua laurea: lei si è laureata, avrà quello che le spetta. Giulia è già ingegnere”. Lo ha affermato il ministro dell’Università e della ricerca, Annamaria Bernini, intervenendo alla manifestazione di Forza Italia in corso a Taormina, "Etna 23 il meeting del buongoverno”. “Stiamo lavorando” nel contrasto alla violenza contro le donne “ma non credo esista una ricetta magica, una bacchetta magica per temi così seri e drammatici”, ha aggiunto il ministro ribadendo la necessità di “iniziare ad educare nelle famiglie”. (Rin)