Russia: ex colonnello dell’intelligence Girkin annuncia dal carcere candidatura alle presidenziali

- L’ex colonnello del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) Igor Girkin detto Strelkov, in carcere con l’accusa di estremismo, ha annunciato la propria candidatura alle prossime presidenziali che si terranno in Russia nel 2024. Lo ha reso noto Oleg Nelzin, copresidente del Movimento russo per Strelkov, attraverso un video pubblicato sul sito “Sota”. Girkin si trova in carcere in regime di custodia cautelare dopo che è stato arrestato lo scorso luglio. L'arresto è scattato dopo che Girkin ha pubblicato un post sui canali social in cui lamentava il fatto che i combattenti russi nel distretto di Donetsk non avrebbero ricevuto alcun compenso. Per questo motivo Girkin (il cui soprannome, Strelkov, deriva dal verbo sparare) invitava a "sparare" ai responsabili. Girkin ha spesso criticato il presidente russo Vladimir Putin e il ministero della Difesa per la gestione della guerra in Ucraina, in particolare per non avere profuso “sufficienti sforzi” per sconfiggere e “distruggere” Kiev. (segue) (Rum)