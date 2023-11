Russia: ex colonnello dell’intelligence Girkin annuncia dal carcere candidatura alle presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le varie proposte avanzate da Girkin dall’inizio della guerra si contano l’introduzione della legge marziale e la distruzione dello Stato ucraino come obiettivo ufficiale delle operazioni. Girkin ha preso parte all'annessione della Crimea nel 2014, mentre nell'aprile dello stesso anno ha condotto delle operazioni a Sloviansk, nel distretto di Donetsk, prendendo inizialmente di mira un gruppo di agenti dei Servizi di sicurezza ucraini (Sbu). Lo stesso Strelkov ha successivamente dichiarato di aver “premuto il grilletto” di un conflitto, quello del Donbass, che senza di lui non sarebbe iniziato. Nel novembre 2022 il tribunale dell'Aia ha condannato in contumacia Girkin e gli uomini dell’unità da lui comandata per aver abbattuto nel 2014 un aereo civile che sorvolava l'Ucraina, diretto da Amsterdam a Kuala Lumpur. Tutte le 298 persone a bordo sono rimaste uccise e Girkin è stato condannato all'ergastolo. Mosca ha commentato allora la sentenza definendola un “verdetto politicamente motivato”. (Rum)