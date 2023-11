Università: Bernini, numero chiuso è antistorico ma no a demagogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- “Il numero chiuso” per le facoltà di medicina “è antistorico ma è disonesto dire ‘apriamo tutto’”. A dirlo è stata il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, intervenendo alla manifestazione di Forza Italia in corso a Taormina, "Etna 23 il meeting del buongoverno”. “L’obiettivo è superare ancora di più il numero chiuso ma in maniera ragionevole, non demagogica”, ha aggiunto. (Rin)