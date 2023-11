Roma: controlli da Torpignattara al Prenestino, 3 denunce e una macelleria abusiva chiusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli dei carabinieri e dei militari del Nas a Roma, nei quartieri di Torpignattara, Pigneto, Labicano e Prenestino. Ad esito delle attività tre persone sono state denunciate in stato di libertà per il reato di interruzione di pubblico servizio: tre uomini di età compresa tra i 22 e 52 anni, nel corso di un litigio animato hanno occupato la linea tramviaria di superficie a Tor Pagnotta, bloccando il transito per alcuni minuti di un convoglio, tra via Casilina e via di Torpignattara. Nel corso dei controlli agli esercizi commerciali, 20 in totale, i militari hanno inoltre sanzionato con la chiusura, il titolare di un ristorante dove i carabinieri hanno scoperto un’attività di macellazione abusiva priva di ogni standard igienico previsto. Emessa una sanzione di 4.500 euro e sequestrato 100 chili di carni varie. Il titolare di un bar invece, è stato sanzionato per un importo di 2.000 euro, per mancanze igieniche relative alla produzione ed alla conservazione di alimenti. In totale, i carabinieri hanno identificato 80 persone e eseguito verifiche su 32 veicoli.(Rer)