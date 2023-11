Medio Oriente: Nevi (FI), sinistra trasforma dibattito in propaganda politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Conte "sta lavorando per conquistare il palcoscenico di una sinistra sempre più radicale. C'è una lotta all'interno della sinistra tra chi fa la voce più grossa o chi vuole professarsi il più pacifista di tutti per andare contro il governo. Non si può trasformare in propaganda politica un dibattito così serio ed importante come quello sulla guerra e non si può attaccare un ministro come Tajani che fin dal 1° giorno sta lavorando con la diplomazia ai massimi livelli per favorire la pace". Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, in collegamento con Sky agenda da Taormina dove è in corso "Etna23 - meeting del buongoverno". "Siamo riusciti - ha aggiunto - a liberare tutti gli italiani che erano nella Striscia di Gaza e stiamo lavorando per cercare di costruire le condizioni per riaprire il dialogo e cessare con l'utilizzo delle armi. Al tempo stesso, però, dobbiamo essere chiari sul nostro posizionamento che non confonde gli aggrediti con gli aggressori: Hamas è un'associazione terroristica che ha aggredito Israele. Israele ha il diritto di difendersi e tentare di smantellare la minaccia di Hamas ed il suo arsenale, collocato negli anni nella Striscia di Gaza approfittando del ritiro di Israele da quella terra", ha concluso. (Rin)