Latina: legati tra escrementi, senza cibo nè acqua, chiuso per maltrattamenti allevamento bufale (2)

- L’azienda e i 117 animali sono stati posti sotto sequestro. La titolare è stata denunciata per maltrattamento di animali, scarico non autorizzato di acque reflue industriali e attività di gestione di rifiuti non autorizzata. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Pontinia, insieme alle componenti specializzate del gruppo carabinieri forestali di Latina, del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e con il supporto del servizio veterinario dell’Asl di Latina. (Rer)