Venezia: presidente Municipio Roma IX, combattere violenza a partire da scuole, pensiero a Giulia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio Roma IX "quest'anno abbiamo messo al centro la scelta di concentrare l'attenzione sulle scuole". Lo afferma in una nota la presidente del Municipio Roma IX, Titti Di Salvo. "Abbiamo costruito da tempo gli appuntamenti contro la violenza maschile sulle donne che partono il 20 novembre con la convocazione per il terzo anno consecutivo del nostro Tavolo inter istituzionale - spiega -. Perché per battere la violenza bisogna fare rete. Quest'anno abbiamo messo al centro la scelta di concentrare l'attenzione sulle scuole. E' nelle scuole che, con l'educazione al rispetto della libertà femminile, si possono tagliare le radici della violenza. Oggi - aggiunge - dedichiamo la settimana e il nostro progetto 'Una panchina contro la violenza in ogni scuola del Municipio' a Giulia Cecchettin. Tragedia immane a cui deve seguire una reazione concreta e l'assunzione di responsabilità da parte di tutti, ognuno per la propria parte. Cominciando dalle istituzioni". (Com)