Sicurezza: le iniziative della Polizia per la giornata del ricordo delle vittime della strada (2)

- Questi dati, proprio in occasione della giornata mondiale del "ricordo delle vittime della strada", saranno presentati durante una serie di incontri organizzati in tutto il territorio nazionale per sensibilizzare e diffondere l'educazione stradale. L'ultima tappa di questi incontri è fissata per il 23 novembre a Roma presso la splendida e suggestiva cornice degli studi di Cinecittà alla presenza di Autorità, ospiti d'eccezione e testimonianze di familiari e di vittime d'incidenti stradali che racconteranno le proprie esperienze a una platea di oltre 1.300 studenti. In particolare l'incontro con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sarà incentrato su "pillole" di legalità e di sicurezza stradale. Presente anche il "pullman azzurro" che inviterà i ragazzi a seguire un tracciato simulando con occhiali speciali gli effetti sulla guida delle alterate percezioni determinate dall'assunzione di alcol o droghe. Questi incontri con le nuove generazioni di utenti della strada e futuri conducenti di veicoli qsono sempre un'occasione di crescita e servono a non perdere di vista l'obiettivo ambizioso di portare a zero il numero delle vittime da incidenti stradali". (Com)