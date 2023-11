Egitto-Francia: presidenti Al Sisi e Macron discutono della situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dall'omologo francese, Emmanuel Macron, durante la quale hanno discusso dei recenti sviluppi in Medio Oriente. Secondo una dichiarazione della presidenza egiziana, Al Sisi ha ribadito la necessità di un cessate il fuoco immediato, ampliando l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, accogliendo i palestinesi feriti ed evacuando i cittadini stranieri. Le parti hanno concordato sull'importanza di trovare soluzioni urgenti alla crisi in corso e di agire per garantire l'accesso agli aiuti umanitari, sottolineando al contempo l'importanza di avviare un processo politico globale con l'obiettivo di raggiungere una giusta soluzione della questione palestinese sul piano internazionale, nel quadro della creazione di due Stati. La telefonata è avvenuta dopo la visita al Cairo del ministro delle Forze armate francese, Sebastien Lecornu, alla presenza del ministro della Difesa egiziano, Mohamed Zaki. In occasione dell'incontro, le parti hanno discusso degli sforzi internazionali per calmare la situazione in Medio Oriente. (Res)