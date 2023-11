Latina: compra online monopattino elettrico ma arriva giocattolo, denunciato 38enne per truffa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha comprato online un monopattino elettrico, salvo poi ritrovarsene uno giocattolo. E' successo a Campoverde, in provincia di Latina, dove un bengalese ha sporto denuncia dopo essere stato truffato in rete. L'uomo, infatti, ha comprato online un monopattino elettrico semi professionale ma, una volta pagato, ad arrivare è stato un mezzo giocattolo. Denunciato per truffa dai carabinieri di Campoverde un uomo di Napoli di 38 anni.(Rer)