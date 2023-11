Medio Oriente: Medici senza frontiere, "attacco deliberato" contro convoglio a Gaza, un morto e un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un familiare di un membro dello staff di Medici senza frontiere (Msf) è stato ucciso, e un altro è rimasto ferito, in un attacco contro un convoglio dell'organizzazione umanitaria che cercava di evacuare 137 persone intrappolate da una settimana a causa degli scontri intorno all'ospedale di Al Shifa, a Gaza. L'attacco è avvenuto ieri pomeriggio. Lo riferisce una nota stampa di Msf, che condanna con la massima fermezza questa aggressione deliberata. Il convoglio di Msf, composto da cinque mezzi con il simbolo dell'organizzazione ben riconoscibile (anche sui tetti), è partito alle 9 del mattino di ieri con 137 persone, composte da membri dello staff palestinese di Msf e i loro familiari, tra cui 65 bambini. Il convoglio ha lasciato i locali di Msf (guesthouse, ufficio e clinica situati vicino all'ospedale Al Shifa) in direzione del sud di Gaza per raggiungere un luogo più sicuro. Dall'11 novembre queste persone erano intrappolate a causa dei combattimenti e da allora Msf ha ripetutamente chiesto una loro evacuazione in sicurezza. Msf aveva informato entrambe le parti in conflitto di questo movimento.