Giappone: Rocca, vicino a comunità buddista del Lazio per morte Daisaku Ikeda

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, su X (ex Twitter) esprime vicinanza alla comunità buddista del Lazio in seguito alla morte di Daisaku Ikeda, presidente dell’associazione buddista laica Soka Gakkai. "Sono vicino agli oltre diciottomila buddisti del Lazio per la scomparsa di Daisaku Ikeda, fondatore della comunità Soka Gakkai che in Italia vanta centomila fedeli - afferma -. Figura carismatica e di grande spiritualità, è stato una guida per milioni di buddisti in tutto il mondo".(Rer)