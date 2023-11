Povertà: Coldiretti, oltre 3 milioni di persone chiedono aiuto per mangiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia sono oltre 3,1 milioni le persone che hanno chiesto aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari, anche grazie al sentimento di solidarietà della popolazione. È quanto stima la Coldiretti in occasione della Giornata Mondiale dei poveri promossa dal Papa, sulla base dei dati su dati del Fondo per l'aiuto europeo agli indigenti (Fead). L'indigenza alimentare riguarda sia i paesi poveri che quelli ricchi, come l'Italia, dover il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare – stima Coldiretti – ha superato quota 630mila, praticamente un quinto del totale degli assistiti, ai quali vanno aggiunti 356 mila anziani sopra i 65 anni oltre a una platea della fame e del disagio che coinvolge più di 2,1 milioni di persone fra i 16 e i 64 anni. Fra tutti coloro che chiedono aiuto per il cibo – evidenzia la Coldiretti – più di 1 su 5 (23 per cento) è un migrante che nel nostro Paese non riesce a procurarsi da solo il "pane quotidiano", ma ci sono anche oltre 90 mila senza dimora che vivono per strada, in rifugi di emergenza, in tende o anche in macchina, e quasi 34 mila disabili. (segue) (Com)