Povertà: Coldiretti, oltre 3 milioni di persone chiedono aiuto per mangiare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 – spiega Coldiretti – hanno ricevuto assistenza per mangiare anche 48 mila ucraini, proprio nell'anno in cui il Paese è stato invaso e devastato dall'esercito russo. La stragrande maggioranza di chi è stato costretto a ricorrere agli aiuti alimentari – sottolinea Coldiretti – lo fa attraverso la consegna di pacchi alimentari che rispondono maggiormente alle aspettative dei nuovi poveri che, per vergogna, prediligono questa forma di sostegno piuttosto che il consumo di pasti gratuiti nelle strutture caritatevoli. Contro la povertà – continua la Coldiretti – è cresciuta anche la solidarietà che si è estesa dalle organizzazioni di volontariato alle imprese e ai singoli cittadini a partire dall'esperienza di Campagna Amica che a conclusione del Villaggio Coldiretti di Roma, con circa 2 milioni di presenze, ha donato oltre otto tonnellate di prodotti tipici di alta qualità, dalla pasta alla frutta e verdura, dall'olio extravergine alla carne e al pesce, dai salumi ai formaggi raccolti nel villaggio grazie all'iniziativa di solidarietà la "spesa sospesa". Si tratta – spiega la Coldiretti di prodotti di altissima qualità da tutta Italia come Parmigiano reggiano e Grana padano, ma anche pecorini come il bagnolese e salumi come il Culatello o la Salama da sugo. E poi pesto alla genovese, marmellate, creme si nocciola del viterbese, olio extra vergine del Lazio e della Puglia. (segue) (Com)