Povertà: Coldiretti, oltre 3 milioni di persone chiedono aiuto per mangiare (3)

- Si tratta in realtà solo dell'ultima tappa di un percorso realizzato da Campagna amica con l'esperienza della spesa sospesa di Campagna Amica grazie alla quale sono stati raccolti e donati ai più bisognosi nel tempo oltre 10 milioni di chili di prodotti alimentari di grande qualità. Ma il problema dell'accesso al cibo è rilevante anche nel mondo dove la crisi alimentare globale, con shock climatici e conflitti nel 2022 ha colpito 122 milioni persone in più rispetto al 2019, per un numero stimato tra 691 e 783 milioni, pari a una media di 735 milioni di persone, secondo l'analisi Coldiretti sul rapporto "Lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo" della Fao. Per sostenere i redditi degli agricoltori, soprattutto nelle zone più povere del pianeta dove sono più vulnerabili, e garantire gli approvvigionamenti alimentari, è nata la prima Coalizione mondiale dei farmers market promossa da Coldiretti e Campagna amica. Supportata dalla Fao, la coalizione è uno strumento per la diffusione dei mercati contadini nel mondo con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo. (Com)