Roma: scala grondaia e ruba in appartamento all'Eur, arrestato 18enne

- I carabinieri della stazione Roma Eur hanno arrestato un cileno di 18 anni, per il reato di furto in abitazione. Lo scorso giovedì, infatti, i carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione di via Lilio, su segnalazione della proprietaria che da remoto aveva ricevuto una notifica di intrusione sul telefonino inviata dal sistema di allarme installato nel suo appartamento all'Eur. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il 18enne mentre tentava di fuggire. Il giovane si era introdotto nell'abitazione, sita al primo piano, dopo essersi arrampicato su una grondaia e aver forzato una porta finestra. L’uomo aveva con sé uno zaino con all’interno diversi gioielli in oro, per un valore stimato in circa 15 mila euro e diversi arnesi atti allo scasso. L’intera refurtiva è stata riconosciuta e restituita alla proprietaria che ha sporto denuncia querela ai carabinieri. (Rer)