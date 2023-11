Roma: controlli a Termini, 2 arresti e 15 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 10 mila le persone identificate, due quelle arrestate e 15 denunciate nel corso dei controlli straordinari della polizia all'interno della stazione Termini di Roma. In una settimana sono state 428 le pattuglie impiegate, 19 le contravvenzioni elevate, di cui otto al regolamento di polizia ferroviaria. Due uomini stranieri sono stati arrestati per furto aggravato di uno zaino ai danni di un viaggiatore. I due sono stati bloccati dagli agenti e tratti in arresto. La refurtiva, consistente in effetti personali e capi d'abbigliamento, del valore di circa 900 euro, è stata recuperata e restituita. Martedì mattina, inoltre, il personale del compartimento Polfer per il Lazio, con il personale della questura e del commissariato di San Giovanni, ha sgomberato un edificio di proprietà delle ferrovie dello Stato (ex zuccherificio) dove all'interno si erano introdotti illegalmente quattro uomini stranieri, identificati e deferiti in stato di libertà per il reato di occupazione abusiva. (Rer)