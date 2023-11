© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringrazio gli inquirenti per il lavoro che ha portato all'arresto di Filippo Turetta in Germania. Una buona notizia che purtroppo non potrà mai lenire il dolore della famiglia e degli amici di Giulia, ai quali rivolgo le mie preghiere. Così il vice premier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, su X (ex Twitter). (Res)