Sicurezza: Rocca, giornata mondiale vittime strada, investire in manutenzione e informazione

- La giornata mondiale delle vittime della strada "ci ricorda quanto sia fondamentale investire in sicurezza". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Nel 2022 il Lazio ha registrato molti incidenti stradali in cui hanno perso la vita centinaia di persone. Numeri e percentuali che, secondo dati Istat, sono ampiamente al di sopra della media nazionale. Stanzieremo ingenti risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade - sottolinea -, soprattutto di quelle che registrano il tasso più alto di incidenti: la Pontina, l'Appia, la Casilina e l'Aurelia. Coinvolgeremo, inoltre, le scuole di ogni ordine e grado in attività di sensibilizzazione e informazione. Soltanto lavorando con i più giovani - conclude - riusciremo a formare cittadini responsabili e consapevoli". (Rer)