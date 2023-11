Business news: Tunisia, prezzi nei ristoranti e nei bar aumenteranno a causa delle tasse previste nella finanziaria 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi nelle sale da tè, dei ristoranti e delle locande sono destinati ad aumentare a causa delle tasse introdotte nella legge finanziaria 2024. Lo ha dichiarato all'emittente radiofonica tunisina "Mosaique Fm" l'esperto economico Moez Hadidane. Quest'ultimo ha spiegato che anche il settore bancario subirà una forte pressione fiscale, ma che tutti dovranno fare sacrifici a causa della difficile situazione economica in cui versa il Paese, secondo le sue previsioni. Per Hadidane, il bilancio 2024 non può in alcun modo essere un "bilancio dell'autonomia". "É il bilancio più grande che include il debito estero, che è di oltre 16 miliardi di dinari", ha affermato. Hadidane ha rivelato che la legge prevede un aumento delle tasse con il pretesto della "presenza di solidarietà tra i segmenti della società", sull'esempio dell'aumento delle tariffe alberghiere. L'esperto ha sottolineato che l'Unione Europea non è stata menzionata come finanziatore nella legge finanziaria 2024, "mentre il Fondo monetario internazionale può essere incluso nella categoria degli altri prestiti". Al riguardo, l'esperto ha puntualizzato: "L'Algeria, l'Arabia Saudita e la Banca mondiale sono stati menzionati nella legge finanziaria come finanziatori, mentre c'è denaro la cui fonte non è stata indicata". (Tut)