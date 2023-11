Business news: Emirati, 28 aziende italiane al Wetex presentano tecnologie su energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 28 le aziende italiane che partecipano alla 25esima edizione della Mostra della tecnologia, acqua, energia e ambiente (Wetex) e di Dubai Solar Show, in corso fino al 17 novembre negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina “Wam”, precisando che il padiglione italiano ha presentato le sue soluzioni per avanzare nel campo delle energie rinnovabili, in accordo con la visione del governo di Dubai. (Res)