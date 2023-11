Business news: Ethiopian Airlines ordina 67 Boeing 737-8 Max a cinque anni dall'incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Ethiopian Airlines ha ordinato altri 67 Boeing 737-8 Max, quasi cinque anni dopo l'incidente che costò la vita a 157 persone, tra cui otto italiani. "Crediamo di aver verificato e confermato che il difetto di progettazione di quell'aereo è stato completamente corretto da Boeing", ha dichiarato alla stampa l'amministratore delegato di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew. "Abbiamo rinnovato la nostra fiducia in quell'aereo", ha aggiunto. Lo schianto del volo Ethiopian Airlines 302 avvenne il 10 marzo 2019 poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Bole di Addis Abeba mentre era diretto verso l'aeroporto internazionale Jomo Kenyatta di Nairobi, in Kenya. Si è trattato del secondo incidente in meno di sei mesi a coinvolgere un Boeing 737 Max dopo quello del volo Lion Air 610 precipitato poco dopo il suo decollo da Giacarta, in Indonesia, nell'ottobre 2018. Il disastro del volo Ethiopian Airlines 302 è il più grave nella storia della compagnia aerea etiope, superando il dirottamento e il successivo inabissamento del volo Ethiopian Airlines 961, avvenuto al largo delle isole Comore nel 1996. (Res)