Business news: Uganda, parlamento approva disegno di legge che consente a compagnia statale Unoc di fornire petrolio al mercato interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Uganda ha approvato un disegno di legge che consente alla compagnia petrolifera statale Unoc di approvvigionarsi e fornire petrolio al mercato interno. È quanto riporta la stampa locale. Se approvato dal presidente Yoweri Museveni, il disegno di legge metterà fine alla pratica decennale del Paese di fare affidamento sul vicino Kenya per le importazioni di petrolio. I parlamentari che hanno sostenuto il disegno di legge hanno affermato che ridurrebbe i costi del carburante eliminando gli intermediari e i “cartelli del carburante che influenzano arbitrariamente i prezzi del carburante”. Il ministro dell’Energia dell’Uganda, Ruth Nankabirwa, ha recentemente affermato che il Paese dovrebbe smettere di importare petrolio attraverso le società keniote in quanto questo “espone l’Uganda a occasionali vulnerabilità dell’approvvigionamento”. Attualmente l'Uganda, senza sbocco sul mare, importa più del 90 per cento del suo carburante attraverso il porto di Mombasa, in Kenya, e il resto attraverso il porto di Dar es Salaam, in Tanzania. Il Paese sta anche cercando di spostare una quota crescente del trasporto di petrolio attraverso la Tanzania. (Res)