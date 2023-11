Business news: Banca mondiale, senza azioni sul clima entro il 2050 il Kenya rischia di ridurre il suo Pil di oltre il 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya potrebbe perdere fino a oltre il 7,2 per cento della produzione economica entro il 2050 se non intraprenderà azioni forti per adattarsi al cambiamento climatico e mitigarne gli effetti. Lo ha dichiarato la Banca Mondiale in un rapporto intitolato Kenya Country Climate and Development Report. Nel documento, la Bm afferma che entro il 2050, l’inazione keniota contro il cambiamento climatico potrebbe comportare un calo del suo Pil reale pari ad una cifra compresa fra il 3,6 ed il 7,2 per cento. I tecnici precisando che l’impatto del cambiamento climatico sull’economia del Paese est africano potrebbe essere in parte attenuato da un tasso di crescita annuale più elevato e da una trasformazione strutturale. Se l’economia del Kenya crescesse del 7,5 per cento all’anno fino al 2050, in linea con l’obiettivo del governo, il danno del cambiamento climatico sulla produzione economica scenderebbe al 2,7-5,3 per cento, si legge ancora. Nel rapporto la Banca mondiale richiede quindi maggiori investimenti nella gestione delle risorse idriche, nell’agricoltura, nell’energia, nei trasporti e nei sistemi digitali per contribuire a ridurre l’impatto del cambiamento climatico. “Se il Kenya mantiene un percorso di crescita a basse emissioni di carbonio, potrebbe cogliere le opportunità create dalla tendenza alla decarbonizzazione globale e creare posti di lavoro verdi”, si legge. (Res)