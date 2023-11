Business news: Etiopia, governo finalizza accordo sul debito con creditori bilaterali sul modello cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Etiopia sta concludendo un accordo sul debito con i suoi creditori bilaterali che rispecchierà a grandi linee quello già concluso con la Cina, in base al quale Pechino ha sospeso il rimborso etiope per l’anno fiscale in chiusura il prossimo mese di luglio. Lo ha dichiarato ai giornalisti il ministro etiope delle Politiche fiscali e delle Finanze pubbliche, Eyob Tekalign, spiegando che il governo si sta rivolgendo ai detentori di Eurobond con scadenza a dicembre del 2024 per organizzare incontri su una ristrutturazione del debito. L’imminente accordo è stato annunciato mercoledì dal ministero delle Finanze etiope, ricordando che con Pechino il governo del premier Abiy Ahmed ha ottenuto una sospensione dei pagamenti di due anni. "L'idea è di darci spazio sufficiente fino a quando non avremo elaborato la completa ristrutturazione nel quadro del G20", ha spiegato Tekalign, riferendosi a un processo avviato dai paesi del G20 in risposta alla pandemia di Covid-19. L’Etiopia, che con circa 120 milioni di persone è la seconda nazione più popolosa dell’Africa dopo la Nigeria, ha attirato un forte interesse da parte degli investitori da quando il primo ministro Ahmed è salito al potere nel 2018 promettendo di liberalizzare un’economia strettamente controllata. Un’iniziativa che ha visto alcuni successi, come la licenza accordata al gigante keniota delle telecomunicazioni Safaricom, ma che in linea generale è stata contrastata dalla forte inflazione che pesa sul Paese, dalla carenza di valuta forte, dal crescente rimborso del debito e - non ultimo - dai numerosi conflitti scoppiati in diverse regioni del Paese federale. L’Etiopia ha richiesto per la prima volta una ristrutturazione nell’ambito del quadro comune del G20 nel 2021. Alla fine di marzo di quest’anno il suo debito estero ammontava a più di 28 miliardi di dollari. (Res)