Argentina: oggi secondo turno presidenziali, sfida all'ultimo voto tra Massa e Milei

- Si tiene oggi in Argentina il secondo turno delle elezioni presidenziali, che vedrà sfidarsi il ministro dell'Economia Sergio Massa e l'economista ultra liberale Javier Milei. Una sfida dall'esito tutt'ora incerto, come sembrano dire i sondaggi riservati, in linea con l'andamento altalenante registrato dall'inizio del processo elettorale. Milei, severo oppositore della "casta", aveva vinto le primarie di agosto superando il 30 per cento delle preferenze, contro il 21 per cento del candidato del centro sinistra. Numeri rovesciati al primo turno del 22 ottobre, quando il ministro dell'Economia incassava il 36 per cento e il leader de La libertà avanza si fermava appena sotto il 30 per cento. In vista del ballottaggio, le prime schermaglie si erano consumate sulla corsa ai voti andati a Patricia Bullrich, la candidata del centrodestra giunta terza. Consumata questa battaglia, che ha lasciato fratture soprattutto nello schieramento conservatore, i due sfidanti si sono rovesciati come da prassi sugli "indecisi", dando fuoco alle polveri più pesanti dei rispettivi arsenali. (segue) (Abu)