Trasporti: Rotondi (Fd'I), ripristinare fermata bus Anagnina/Gasperina verso Castelli

- La fermata Cotral Anagnina/Gasperina direzione Castelli Romani "deve essere ripristinata, come abbiamo chiesto e come sollecitato dai cittadini". Lo affermano in una nota il consigliere di Fd'I del Lazio, Marika Rotondi, e i consiglieri Fd'I del Municipio VII, Umberto Matronola e Cristina De Simone. "L'esigenza di riattivare questa fermata è stata fatta presente in un incontro con l'assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera, il quale dopo averci ascoltato, ha chiesto a Cotral di trovare una soluzione. Una volta realizzato, tale intervento garantirebbe maggiore accessibilità al servizio e facilità negli spostamenti ai residenti della zona - spiega -. Uno degli obiettivi è adeguare gli orari delle linee dei mezzi pubblici a quelli delle entrate e delle uscite degli istituti scolastici del territorio". (segue) (Com)