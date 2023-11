Medio Oriente: Usa, ancora nessun accordo tra Israele e Hamas su rilascio ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stato "ancora raggiunto un accordo" tra Israele e il gruppo armato palestinese Hamas per il rilascio degli ostaggi, "ma continuiamo a lavorare duro per raggiungerlo". Così su X (ex Twitter) Adrienne Watson, portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza degli Stati Uniti, commentando una notizia diffusa dal quotidiano statunitense "Washington Post" in merito a un'intesa sul rilascio degli ostaggi. A oggi Hamas e altri gruppi armati attivi nella Striscia di Gaza detengono 238 persone, rapite il 7 ottobre in Israele. Secondo il "Washington Post", Israele e Hamas avrebbero raggiunto un accordo provvisorio mediato dagli Stati Uniti per sospendere il conflitto per cinque giorni e liberare donne e bambini in ostaggio. La precisazione di Watson conferma quanto dichiarato ieri sera in conferenza stampa dal primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, che ha anche parlato di “molte notizie errate” su accordi imminenti per liberare alcuni o tutti gli ostaggi, aggiungendo che “per ora non c’è alcun accordo”. (Res)