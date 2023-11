Usa-Canada: colloquio tra Blinken e omologa Joly, focus su conflitto Israele-Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri canadese Mélanie Joly. Le parti, riferisce una nota del dipartimento di stato, hanno discusso del conflitto Israele-Hamas e degli sforzi in corso per proteggere i civili, aumentare il flusso di aiuti umanitari, prevenire l'allargamento del conflitto e garantire il rilascio degli ostaggi, compresi cittadini statunitensi e canadesi. I due hanno anche discusso degli sforzi per garantire il passaggio sicuro dei cittadini stranieri e dei feriti gravi fuori da Gaza.(Was)