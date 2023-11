Business news: Giappone, Isuzu punta sugli autocarri elettrici con batterie sostituibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore giapponese di automobili e veicoli commerciali Isuzu Motors sta studiando lo sviluppo di una nuova attività basata sugli autocarri elettrici alimentati da batterie sostituibili, che secondo l’azienda risolverebbero una tra le principali problematiche del trasporto elettrico su strada, rappresentato dai lunghi tempi di ricarica. Isuzu ha già sviluppato stazioni automatizzate per la sostituzione delle batterie, in grado di effettuare la sostituzione in circa tre minuti. L’azienda punta a installare le stazioni presso centri logistici e altri snodi dei trasporti. L’utilizzo dimostrativo delle nuove tecnologie dovrebbe iniziare nel 2025, con l'impiego appositi modelli dell’autocarro medio Elf prodotto dall’azienda. (Git)