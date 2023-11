Business news: Arabia Saudita, a ottobre l'inflazione continua a scendere, 1,6 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo in Arabia Saudita è diminuire per il quinto mese consecutivo, attestandosi all'1,6 per cento a ottobre rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Secondo gli ultimi dati diffusi mercoledì dall’Autorità generale di statistica (Gastat), il tasso d’inflazione è stato il più basso da febbraio 2022. L'inflazione ha registrato un calo dello 0,1 per cento a ottobre rispetto all'1,7 per cento di settembre di quest'anno. I dati della Gastat mostrano che gli affitti delle abitazioni sono aumentati del 9,3 per cento a ottobre, influenzati dall'aumento dei prezzi degli affitti degli appartamenti del 14,9 per cento. L'incremento nel settore immobiliare ha avuto un impatto significativo sull'aumento dell'inflazione annua per il mese di ottobre a causa del suo peso elevato nell'indice, che ammonta al 21 per cento. Anche i prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande hanno registrato un aumento dello 0,8 per cento, influenzati dall'aumento dei prezzi del latte, dei latticini e delle uova del 4,4 per cento. (Res)