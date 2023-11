Business news: l’Egitto firma intesa con una società belga per esportare elettricità in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha firmato un protocollo d'intesa con la compagnia belga Jan De Nul per studiare le modalità con cui esportare energia da fonti rinnovabili in Europa con una capacità di almeno due gigabyte attraverso un cavo sottomarino. Lo ha riferito il sito web d’informazione “Youm 7”, spiegando che l’intesa è stata firmata alla presenza del primo ministro egiziano, Mustafa Madbouly e del ministro dell’Elettricità Mohamed Shaker. La società Jan De Nul fornisce servizi relativi alla costruzione e manutenzione di infrastrutture marittime su base internazionale. L’intesa rientra nel quadro del rafforzamento del partenariato energetico tra l’Egitto e il continente europeo, secondo quanto spiegato da Shaker. “Si tratta di studi in preparazione dell’attuazione del progetto di esportazione di energia rinnovabile in Europa”, ha aggiunto il ministro. (Cae)