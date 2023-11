Business news: Emirates ordina 15 ulteriori Airbus A350-900

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Dubai Airshow, la compagnia di bandiera emiratina Emirates ha firmato un ordine per 15 ulteriori A350-900, portando l'ordine totale a 65 aeromobili. L'A350 è l'aeromobile widebody più moderno ed efficiente al mondo e il leader del lungo raggio nel segmento da 300-410 posti, in grado di volare in modo efficiente su qualsiasi tratta, dai voli a breve raggio all'ultra lungo raggio fino a 9.700 nm. Il suo design innovativo comprende tecnologie all'avanguardia, aerodinamica, materiali leggeri e motori di ultima generazione che, insieme, consentono di ottenere una riduzione del 25 per cento nei consumi di carburante, nei costi operativi e nelle emissioni di CO2, oltre a una riduzione del rumore del 50 per cento rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente. A fine ottobre l'A350 aveva totalizzato oltre 1.000 ordini da vettori leader in tutto il mondo. (Res)