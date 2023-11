Business news: Nigeria, sindacati indicono nuovo sciopero nazionale contro il carovita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due più grandi sindacati della Nigeria hanno chiesto ai loro membri di scioperare e restare a casa a partire da oggi nonostante un’ordinanza del tribunale impedisca di farlo. Il Congresso del lavoro della Nigeria (Nlc) e il Congresso dei sindacati (Tuc) protestano contro l’aumento del costo della vita e l’impennata dei prezzi del carburante. Lo sciopero durerà finché “i governi a tutti i livelli non si renderanno conto delle proprie responsabilità”, ha dichiarato in una nota il presidente del Tuc, Festus Osifo. Ciò avviene pochi giorni dopo che un tribunale della capitale, Abuja, ha emesso un ordine restrittivo che teoricamente impedisce ai sindacati di scioperare. Non è chiaro quanto durerà questa volta lo sciopero, ma si prevede che influenzerà i principali servizi negli ospedali, nelle stazioni ferroviarie e nelle scuole della più grande economia africana. I sindacati hanno minacciato di scioperare almeno tre volte da quando il presidente Bola Tinubu è entrato in carica a maggio, protestando contro l’abolizione dei sussidi petroliferi, in vigore da decenni, che avevano contribuito a mantenere bassi i prezzi del carburante, ma che secondo il governo stavano prosciugando le finanze dello Stato. Il denaro risparmiato, ha promesso Tinubu, verrà utilizzato per progetti sociali. I sindacati chiedono inoltre che il governo aumenti il salario minimo mensile ad almeno 120 dollari dai circa 36 dollari attuali. Il mese scorso un altro sciopero è stato sospeso in attesa delle discussioni con il governo. (Res)