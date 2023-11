Business news: Airbus, firmato memorandum per 11 A350-900 a Ethiopian Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vettore di bandiera dell'Etiopia, Ethiopian Airlines Group, ha firmato un memorandum d'intesa per 11 ulteriori Airbus A350-900 da aggiungere alla sua flotta esistente. Questo ultimo accordo porta il totale degli ordini e degli impegni di Ethiopian Airlines per l'A350 a 33 e comprende quattro A350-1000. Lo riferisce un comunicato di Airbus. In Ethiopian Airlines opera attualmente una flotta di 20 A350-900 e con questo impegno confermerà la sua posizione di più grande cliente africano degli A350. La firma del memorandum ha avuto luogo nell'ambito del Dubai Airshow alla presenza dell'Ad di Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew, e del Chief Commercial Officer e Head of International di Airbus, Christian Scherer. L'A350 è l'aeromobile widebody più moderno ed efficiente al mondo e il leader del lungo raggio nel segmento da 300-410 posti, in grado di volare in modo efficiente su qualsiasi tratta, dai voli a breve raggio all'ultra lungo raggio fino a 9.700 nm. Il suo design innovativo comprende tecnologie all'avanguardia, aerodinamica, materiali leggeri e motori di ultima generazione che, insieme, consentono di ottenere una riduzione del 25 per cento nei consumi di carburante, nei costi operativi e nelle emissioni di CO₂, oltre a una riduzione del rumore del 50 per cento rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente. L'A350 ha ottenuto oltre 1.000 ordini da importanti vettori provenienti da tutto il mondo. (Com)