Business news: Sudafrica, Simon Baloyi nuovo amministratore delegato di Sasol

- Il Consiglio di amministrazione della società petrolchimica sudafricana Sasol ha nominato Simon Baloyi come suo nuovo presidente e amministratore delegato dal prossimo 1 aprile. "Crediamo che la sua visione strategica, le eccellenti capacità di leadership, il senso tecnico e commerciale e la profonda esperienza delle nostre operazioni lo metteranno in un'ottima posizione per assumere il timone" ha dichiarato la compagnia in un comunicato. Baloyi, attualmente vicepresidente esecutivo delle operazioni e della tecnologia energetica, succede a Fleetwood Grobler, che continuerà a collaborare con la società come consulente esecutivo fino al 31 dicembre 2024 per garantire un fluido passaggio di consegne. Sasol precisa che Baloyi è stato selezionato tra candidati interni ed esterni e ha ricoperto varie posizioni dirigenziali da quando è entrato in azienda, nel 2002. (Res)